8828 рабочих мест ждут жителей Перми

В начале июля Центр занятости населения Перми располагает 8828 вакансиями, из них 48,7% – по рабочим профессиям. Так, банк вакансий в июне увеличился на 1424 свободных рабочих места.

В июне служба занятости трудоустроила 1272 человека, всего с начала года – 7009 человек. Это и безработные, которые нашли постоянную работу, и те, кто принял участие в программах временного трудоустройства. Среди них – 575 подростков в возрасте от 14 до 18 лет на время летних каникул. Также центр занятости оказал услуги по профориентации (их получили 7617 человек), по психологической поддержке (637 человек), по социальной адаптации на рынке труда (855 человек).

На профессиональное обучение направлены с начала года 694 человека – это 547 безработных горожан, 117 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и 30 пенсионеров. Услуги по содействию самозанятости получил 231 безработный гражданин, им помогли составить бизнес-план и определиться со сферой деятельности.

Ближайшая ярмарка вакансий пройдет 12 июля по адресу: улица Пермская, 8 для всех желающих. ООО «КЦ «Выбор» проведет ярмарку по вакансии в сфере клининга. Время работы: с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.