«Чекань за наших!»
Прикамские стражи порядка присоединились к всероссийской акции "Чекань за наших!" Вслед за своими коллегами из разных регионов страны сотрудники различных подразделений Главного управления МВД России по Пермскому краю приняли участие во флешмобе в поддержку национальной сборной по футболу, который проходит в период чемпионата мира.Проведя тренировку, они передали футбольную эстафету в Сочи, где 7 июля состоится матч между сборными России и Хорватии.
Прикамские полицейские искренне поздравляют игроков сборной России с историческим достижением - выходом в 1/4 финала главного мирового футбольного турнира и желают успеха в предстоящем матче.
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