Прикамские стражи порядка присоединились к всероссийской акции "Чекань за наших!" Вслед за своими коллегами из разных регионов страны сотрудники различных подразделений Главного управления МВД России по Пермскому краю приняли участие во флешмобе в поддержку национальной сборной по футболу, который проходит в период чемпионата мира.Проведя тренировку, они передали футбольную эстафету в Сочи, где 7 июля состоится матч между сборными России и Хорватии.

Прикамские полицейские искренне поздравляют игроков сборной России с историческим достижением - выходом в 1/4 финала главного мирового футбольного турнира и желают успеха в предстоящем матче.