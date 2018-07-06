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← Гостиный двор в Кунгуре получит вторую жизнь

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За анализами направят в клинико-диагностический центр

В Прикамье создаётся "Краевой клинико-диагностический центр".Как поясняют в краевом Минздраве, "необходимо сформировать единые подходы относительно количества и качества проведения лабораторных исследований, для всех лабораторий в крае будут созданы единые алгоритмы приёма и обработки анализов".

Добавим, что сейчас на территории края работает более 160 лабораторий. За год в регионе жители делают порядка 70 миллионов тестов, при этом, несмотря на такой объем, большая часть из них делается с использованием ручных методик, ограничен перечень тестов, а зачастую лаборатории перепроверяют результаты анализов друг друга, что, несомненно, существенно сказывается на удобстве и доступности оказания медицинской помощи для пациентов.

Суть нового проекта Минздрава - создание нескольких крупных лабораторий, куда будут дистанционно направляться плановые виды анализов, пациенту ехать никуда не придётся.

Метки: в Пермском крае, Официально

Опубликовано: 06.07.2018 в 12:39 в рубрике - Радио Пермского края

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