За анализами направят в клинико-диагностический центр
В Прикамье создаётся "Краевой клинико-диагностический центр".Как поясняют в краевом Минздраве, "необходимо сформировать единые подходы относительно количества и качества проведения лабораторных исследований, для всех лабораторий в крае будут созданы единые алгоритмы приёма и обработки анализов".
Добавим, что сейчас на территории края работает более 160 лабораторий. За год в регионе жители делают порядка 70 миллионов тестов, при этом, несмотря на такой объем, большая часть из них делается с использованием ручных методик, ограничен перечень тестов, а зачастую лаборатории перепроверяют результаты анализов друг друга, что, несомненно, существенно сказывается на удобстве и доступности оказания медицинской помощи для пациентов.
Суть нового проекта Минздрава - создание нескольких крупных лабораторий, куда будут дистанционно направляться плановые виды анализов, пациенту ехать никуда не придётся.
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