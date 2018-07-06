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Гостиный двор в Кунгуре получит вторую жизнь
Памятник культурного наследия - Гостиный двор в Кунгуре - получит вторую жизнь в виде точки притяжения с торговыми рядами, универсальным залом с кинотеатром и МФЦ. Краевые власти рассчитывают разработать проект к концу 2018 года и найти инвестора.
Реставрацией объекта может заняться команда, которая работала в Гостином дворе Санкт-Петербурга, - архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры». Эксперты указывают на возможные сложности ввиду того, что объект является памятником архитектуры.
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