Прикамье попало в антирейтинг Генпрокуратуры России по количеству выявленных взяток

Прикамье попало в антирейтинг Генпрокуратуры России. Количество выявленных взяток в Прикамье в январе-мае выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число фактов получения взяток возросло с 6 до 25. Об этом говорится в сборнике "Состояние преступности в России за январь - май 2018 года", опубликованном на сайте надзорного ведомства.

В целом по России наблюдается увеличение на 16,8% числа фактов получения взяток. Такая тенденция наблюдается в пяти регионах. Помимо Пермского края в число лидеров антирейтинга попали Республика Коми, Курская и Томская области, Забайкальский край.