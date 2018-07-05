Прикамье попало в антирейтинг Генпрокуратуры России по количеству выявленных взяток
Прикамье попало в антирейтинг Генпрокуратуры России. Количество выявленных взяток в Прикамье в январе-мае выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число фактов получения взяток возросло с 6 до 25. Об этом говорится в сборнике "Состояние преступности в России за январь - май 2018 года", опубликованном на сайте надзорного ведомства.
В целом по России наблюдается увеличение на 16,8% числа фактов получения взяток. Такая тенденция наблюдается в пяти регионах. Помимо Пермского края в число лидеров антирейтинга попали Республика Коми, Курская и Томская области, Забайкальский край.
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