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Максим Решетников отправится с рабочей поездкой в Кудымкар

На сегодня запланирована рабочая поездка Максима Решетникова в Кудымкар. Визит губернатора связан с предстоящим празднованием 80-летия столицы Коми-Пермяцкого округа, которое будет отмечаться 7 июля.

В программе визита - посещение ряда социально-значимых объектов и учреждений здравоохранения, а также осмотр нового парка культуры и отдыха имени Кривощёкова и главной городской площади, благоустроенных в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды".

Состоится и встреча губернатора с жителями Кудымкара.

Метки: в Кудымкаре, в Пермском крае, Радио, Официально

Опубликовано: 05.07.2018 в 12:31 в рубрике - Радио Пермского края

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