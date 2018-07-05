Максим Решетников отправится с рабочей поездкой в Кудымкар

На сегодня запланирована рабочая поездка Максима Решетникова в Кудымкар. Визит губернатора связан с предстоящим празднованием 80-летия столицы Коми-Пермяцкого округа, которое будет отмечаться 7 июля.

В программе визита - посещение ряда социально-значимых объектов и учреждений здравоохранения, а также осмотр нового парка культуры и отдыха имени Кривощёкова и главной городской площади, благоустроенных в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды".

Состоится и встреча губернатора с жителями Кудымкара.