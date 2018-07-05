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Семеро одно «окно» не ждут
Краевой многофункциональный центр "Мои документы" ведет планомерную работу по увеличению количества "окон" приема и выдачи документов. Ещё семь дополнительных рабочих мест будут созданы до конца июля в действующих отделениях кунгурского и березниковского МФЦ. Это позволит сократить время ожидания в очереди и сделать филиалы более удобными для населения.
По словам начальника управления координации деятельности Пермского краевого МФЦ Айгуль Ахмаровой, потребность в увеличении числа "окон" в этих филиалах возникла в связи с возросшим спросом у жителей на услуги многофункциональных центров. Всего за год посещаемость в офисе "Кунгурский" увеличилась на 16,8%, а в "Березниковском" на 46%.
Также уже в этом году в Березниках планируется открыть третий по счету филиал. Центр госуслуг на 10 "окон" появится в новом жилом микрорайоне "Любимов".
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