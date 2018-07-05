В научные роты ВС РФ отправляются 6 прикамских призывников

Со сборного пункта военного комиссариата Пермского края сегодня утром отправится очередная партия прикамских новобранцев. На этот раз регион направляет в Вооружённые силы сразу 6 научных рот. Все призывники - с высшим образованием и учёными степенями, а местом будущей службы станут институты Минобороны и военно-космические войска. Подробности Елена Красных узнала у начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Пермского края Максима Ларионова.

Максим Дмитриевич, расскажите о том, как давно занимается Пермский край отправкой призывников в такие войска научного профиля?

Максим Ларионов, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Пермского края:

- В соответствии с решением Президента РФ и Директивой Генерального штаба Вооруженных сил РФ созданы научные роты, начиная с 2013 года. Отбор идет из числа наиболее одаренных выпускников ВУЗов, не проходивших военную службу и подлежащих призыву. Научные роты являются штатными подразделениями Вооруженных сил и предназначены для выполнения научно-прикладных задач по заказу и интересам военного управления и минобороны РФ. Профиль работ каждой роты определяется руководителями из центрального органа военного управления. Если не касаться первоочередных задач научных рот, то это участие в научной работе в интересах вооруженных сил, получение научных результатов при решении прикладных задач в интересах вооруженных сил и подготовка военных кадров для военно-научного и оборонно-промышленных комплексов РФ.

Есть статистика сколько пермских ребят проходят там службу?

Максим Ларионов, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Пермского края:

- В период образования научных рот с территории Пермского края направлено 40 человек. Первые наши призывники убыли весной 2015 года и так каждый год убывают для прохождения военной службы в научных ротах. Вэтом году еще 6 граждан будут убывать в научные роты. Первая научная рота ВМФ в Петербурге, пятая научная рота сухопутных войск в Москве, седьмая научная рота академии связи в Петербурге, восьмая научная рота военно-медицинской академии в Петербурге, десятая научная рота в военной академии материально-технического обеспечения в Петербурге.

Это самые лучшие призывники?

Максим Ларионов, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Пермского края:

- Существуют требования к кандидатам для прохождения службы в научных ротах. В первую очередь, это граждане РФ мужского пола, не проходившие военную службу. Эти граждане должны иметь высшее образование. Общий балл успеваемости должен быть не менее 4.0, но по профилю научной деятельности балл должен быть не ниже 4,5. Предпочтительно участие в научных сообществах, наличие научных работ, рефератов, публикаций, патентов и самое главное, годные по состоянию здоровья. Кандидаты за полгода подают заявки через сайт минобороны, отправляют резюме на электронный ящик с пометкой "Научная рота". За полгода к нам приезжают представители преподавательского состава научных рот. Хотелось бы указать о том, что на территории РФ действуют 16 научных рот в городах, где находятся ВУЗы минобороны.

У этих ребят, прошедших отбор, будет отличаться служба в войсках?

Максим Ларионов, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Пермского края:

- Служба будет отличаться. У многих из них есть научные работы и публикации, и этим они заинтересовали представителей научных рот. Например, призывник Клячин Алексей Александрович 1992 года рождения. Молодому человеку 26 лет и он будет проходить службу в управлении минобороны медицинской академии в Петербурге. У него будут разработки, касающиеся медицинского профиля. Гражданин Орехов Данил Анатольевич 1994 года рождения будет проходить службу в четвертой научной роте во взводе робототехники в городе Красногорск. Эти молодые люди будут повышать уровень оборонно-промышленного комплекса РФ. Они будут свои разработки направлять на благо нашей Родины и наших вооруженных сил.

Служба будет проходить, как и у всех - ровно один год?

Максим Ларионов, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Пермского края:

- Да. Но у них есть право через полгода заключить контракт, и им будет присвоено офицерское звание.

Что обычно вы желаете на таких сборах ребятам?

Максим Ларионов, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Пермского края:

- Здоровья, не забывать свою Родину. Уральцы всегда крепки здоровьем и характером. И самое главное - это успехов в службе.