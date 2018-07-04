Более 800 детей примут участие в спартакиаде летних лагерей Пермского края

4 июля в Спортивном комплексе имени В.П. Сухарева в Перми в легкоатлетическом манеже состоится III Спартакиада детских оздоровительных лагерей Пермского края. Соревнования пройдут по 7 видам спорта: легкоатлетическая эстафета; мини-футбол; волейбол; баскетбол 3x3; снайпер; черлидинг; настольный теннис.

К участию в Спартакиаде приглашаются детские спортивные команды лагерей. Возраст участников от 11 до 16 лет. Родители, друзья, вожатые могут выступить в роли болельщиков. Главное, ради чего проводится спортивный праздник – укрепление здоровья детей. Кроме того, спартакиада это – формирование здорового образа жизни у детей. А для вожатых - обмен опытом работы детских загородных лагерей в организации физкультурно - оздоровительной работы.

Отметим, сейчас в Пермском крае работает более 1000 лагерей, в том числе около 50 загородных и санаторно-оздоровительных лагерей. В июне в них отдыхает 95 тысяч детей.