Губернатор Пермского края совершил рабочую поездку в Кунгур

В рамках рабочей поездки в Кунгур губернатора Пермского края Максима Решетникова прошел Совет глав муниципальных образований, на котором обсудили реализацию программы по формированию комфортной городской среды. Глава региона отметил, что эта программа вызывает живой отклик жителей края, но многое в ее реализации зависит от местных администраций.

По словам и. о. заместителя председателя правительства - руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Антона Удальева, всего в 2018 году в регионе предполагается благоустроить 106 общественных пространств, более 400 дворов и шести парков, которые выбраны с учетом мнения местных жителей.

Большой запрос у населения наблюдается в организации прогулочных зон, парков и скверов, а также благоустройстве площадей, набережных и многофункциональных общественных пространств, - отметил Удальев.