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В Перми начинаются бесплатные тренировки по кроссфиту
На пермской эспланаде второй год подряд стартуют бесплатные тренировки про кросс-фиту. Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, проводят тренировки профессиональные инструкции.
Несмотря на то, что официальное открытие лишь 9 июля, уже на этой неделе пройдут пробные тренировки, и площадка напротив Законодательного собрания Пермского края на все лето превратится в оазис спорта, силы и выносливости для всех желающих.
Константин Юркин, один из организаторов проекта, тренер международного класса по направлению кросс-фит:
- 9 числа у нас официальное открытие в 19:30 вечера. До этого у нас будет три тренировки, это во вторник, среду и пятницу в 19:30. Они бесплатные для всех. Тренировки будут проходить ровно час. Все желающие, кто свободен от работы, могут приходить.
Что нужно с собой иметь, чтобы потренироваться?
Константин Юркин, один из организаторов проекта, тренер международного класса по направлению кросс-фит:
- Самое главное - спортивная форма. Приходите, потому что на самом деле кросс-фит не опасен, а наоборот даже полезен. Тренировки проходят очень весело, бодро. Заряд бодрости на весь день остается.
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