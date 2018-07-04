«Молот-Прикамье» расправился со всеми долгами

Пермский хоккейный клуб "Молот-Прикамье", наконец, расправился со всеми долгами и начинает подготовку к играм в новом сезоне. Как сообщила пресс-служба клуба, тренеры и часть игроков уже прибыли в Пермь. Сборы начинаются 7 июля в Чайковском. По возвращении в краевую столицу команда выйдет тренироваться на лед УДС "Молот".

Напомним, ранее вероятность недопуска к играм Высшей хоккейной лиги была связана с отсутствием гарантийного письма краевого министерства спорта о подтверждении финансирования "Молота". В мае этого года документ был доставлен в администрацию клуба, и хоккеисты получили возможность продолжить выступление в ВХЛ. Письмо гарантировало поддержку на уровне 100 млн рублей. В начале этого лета оказалось, что "Молот-Прикамье" имеет долги, из-за которых может быть не допущен к играм.

К июлю клубу погасил задолженности по зарплате, налогам и сборам.