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«Молот-Прикамье» расправился со всеми долгами
Пермский хоккейный клуб "Молот-Прикамье", наконец, расправился со всеми долгами и начинает подготовку к играм в новом сезоне. Как сообщила пресс-служба клуба, тренеры и часть игроков уже прибыли в Пермь. Сборы начинаются 7 июля в Чайковском. По возвращении в краевую столицу команда выйдет тренироваться на лед УДС "Молот".
Напомним, ранее вероятность недопуска к играм Высшей хоккейной лиги была связана с отсутствием гарантийного письма краевого министерства спорта о подтверждении финансирования "Молота". В мае этого года документ был доставлен в администрацию клуба, и хоккеисты получили возможность продолжить выступление в ВХЛ. Письмо гарантировало поддержку на уровне 100 млн рублей. В начале этого лета оказалось, что "Молот-Прикамье" имеет долги, из-за которых может быть не допущен к играм.
К июлю клубу погасил задолженности по зарплате, налогам и сборам.
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