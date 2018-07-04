В Оханске сотрудники полиции спасли людей на пожаре
В Оханске сотрудники полиции спасли людей на пожаре. Рано утром, патрулируя улицы города, стражи порядка заметили дым, и, не раздумывая, поспешили на помощь к жильцам двухэтажного жилого дома. О подвиге своих коллег рассказала сотрудник пресс-службы краевого ГУВД Юлия Русских.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции старший сержант Роман Маркин и Сергей Томилин несли службу по охране общественного порядка. Под утра в районе по улице Куйбышева они заметили дым. Стражи порядка незамедлительно передали информацию о возгорании в службу экстренного реагирования, а сами выдвинулись к месту происшествия. Оказалось, что горят дворовые постройки.
Приблизившись, полицейские увидели, что огонь уже перекинулся на жилой двухэтажный деревянный дом, в котором проживало несколько семей. Не дожидаясь прибытия пожарных, сотрудники патрульно-постовой службы полиции стали будить жильцов и организовали их эвакуацию. Стражи порядка вывели из горящего дома четверых людей, среди которых была женщина-инвалид 2-ой группы.
Роман Маркин, старший сержант:
"Когда мы отвели людей на безопасное расстояние, во дворе вовсю полыхала баня и сарай, деревянные постройки вспыхнули, как спички. Мы с напарником подоспели вовремя".
Прибывшие на место происшествия сотрудники специализированных служб в кратчайшие сроки ликвидировали пожар. Спасенные граждане поблагодарили сотрудников ОВД за неравнодушие и бдительность.
"Если бы они нас не разбудили, мы бы все заживо сгорели", - призналась одна из местных жительниц.
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