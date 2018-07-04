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Прикамские приставы всерьёз взялись за коллекторов

Прикамские приставы всерьёз взялись за коллекторов. Напомним, что с этого года УФССП получило право на проведение плановых проверок коллекторских агентств, включенных в государственный реестр. Ранее они проводились лишь по обращениям граждан.

Ксения Полыгалова, главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю:

"С начала года отделом ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по взысканию просроченной задолженности, УФССП России по Пермскому краю проведено 8 проверок. При этом необходимо отметить, что в основном в Управление обращались не сами должники, а третьи лица, не имеющие отношения к просроченной задолженности, но данные которых оставили заемщики при оформлении потребительского кредита либо микрозайма.

Наиболее часто допускаются такие нарушения, как превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, несоответствие их содержания требованиям действующего законодательства, некорректное общение, оказание психологического давления, взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия по делам, которые направлены в суды для рассмотрения по существу.

В настоящее время судом рассмотрено 1 дело, по которому коллекторской организации назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. Арбитражным судом Пермского края было установлено, что НАО "Первое коллекторское бюро", осуществляя деятельность по возврату просроченной задолженности с гражданина, допустило взаимодействие с его матерью при отсутствии ее согласия.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю напоминает: если вы считаете, что действия, предпринимаемые коллекторскими организациями по взысканию задолженности, нарушают требования действующего законодательства, либо с вами взаимодействует лицо, не включенное в государственный реестр, вы вправе обратиться непосредственно в УФССП России по Пермскому краю с заявлением о проведении проверки".

Метки: Общество, в Перми, в Пермском крае, Радио

Опубликовано: 04.07.2018 в 13:05 в рубрике - Радио Пермского края

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