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В Перми стартовал конкурс профмастерства молодых специалистов социальной сферы, работающих с семьями с детьми

В Перми стартовал 1 этап конкурса профессионального мастерства молодых специалистов социальной сферы, работающих с семьями с детьми. Конкурс "Лучший по профессии" проводит центр социальных технологий "Согласие" в рамках реализации проекта "На пути к успеху", который стал одним из победителей городского конкурса социально значимых проектов "Город - это мы".

Главной задачей конкурса является выявление и поддержка стремящихся к повышению своего профессионального уровня молодых специалистов города, содействие их профессиональному росту и обмену передовым опытом. Конкурс пройдет в два этапа, и первый состоится с 1 июля по 10 августа, а второй эта пройдет в начале сентября.

Как можно стать участником конкурса профессионального мастерства молодых специалистов социальной сферы, рассказала специалист по связям с общественностью некоммерческой организации "Согласие", координатор проекта "На пути к успеху" Анна Полякова.

Анна Полякова, координатор проекта "На пути к успеху":

- Проект будет проходить впервые в нашем городе, и участие в конкурсе дает возможность не только проявить способности, навыки и умения, но и изучить новые уникальные методики работы, которые пригодятся в дальнейшей деятельности вашей организации. Первый этап конкурса пройдет с 1 июля по 10 августа и предусматривает подготовку небольшой статьи, где специалист рассказывает о своем опыте работы, интересных методиках. Заявки рассматриваются членами жюри, и 4 сентября на сайте и в социальных сетях будут объявлены результаты конкурса. Дата проведения второго этапа - это сентябрь 2018 года. Данный этап включает в себя проведение финального масштабного мероприятия в течение половины рабочего дня. Конкурс пройдет в форме испытаний, и участниками конкурса могут стать молодые люди до 35 лет, имеющие специализацию или осуществляющие профессиональную деятельность по направлению работы с семьями и детьми. Это могут быть специалисты социальной реабилитации, психологи, методисты, специалисты общественных организаций и так далее.

Как подать заявку?

Анна Полякова, координатор проекта "На пути к успеху":

- Заявка подается на почту АНО "Согласие", и все необходимые документы имеются на нашем сайте. В форме заявки вы пишите свои данные, критерии к написанию статьи и согласие на обработку персональных данных. Заполняете документы и отправляете на нашу почту.

Дарья Степанова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.07.2018 в 13:04 в рубрике - Радио Пермского края

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