Пермский ТЮЗ представил последнюю премьеру сезона

Пермский ТЮЗ представил под занавес сезона премьеру. В рамках проекта "Театральная бессонница" показан спектакль "Гришка Вольт". Пьеса написана Светланой Баженовой в 2016 году в Перми в рамках драматургической лаборатории "Разговор на равных". Поставил спектакль молодой режиссер Артем Баскаков, который уже не первый год сотрудничает с Пермским ТЮЗом.

Пермский ТЮЗ уже много лет сотрудничает с молодыми авторами и режиссерами. Светлана Баженова - драматург, ученица Николая Коляды, дважды победитель международного конкурса современной драматургии "Евразия". Артем Баскаков - театральный режиссер, выпускник РАТИ-ГИТИС, работает в молодежном художественном театре города Улан-Удэ. Спектакли в постановке Артема Баскакова идут в нескольких российских театрах, а на сцене Пермского ТЮЗа он выпустил два спектакля. "Гришка Вольт" это уже его третья работа.

Артем Баскаков, театральный режиссер, выпускник РАТИ-ГИТИС:

- Мое сотрудничество началось с лаборатории в Пермском ТЮЗе, которая называлась "Разговор на равных". Я там сделал лабораторный спектакль, а потом я просто его доделал, меня позвали, и вот началось такое сотрудничество. Потом "Холодное сердце", это уже была большая сцена, и вот сейчас опять мы вернулись к подростковой теме. Пьеса жесткая. Вообще, эта история для меня о тотальном одиночестве человека в нашей стране, и в данном случае подростка. О том, что сила в том, что надо не говорить, а делать. О том, что даже в самой страшной и опасной ситуации надо оставаться человеком. Это касается не только подростков, это касается всех нас вместе взятых.

Сюжет выбирается фантастический?

Артем Баскаков, театральный режиссер, выпускник РАТИ-ГИТИС:

- Драматург выбрал такой сюжет, она накрыла куполом факультатив класса информатики, его захватили инопланетяне, и вот там ребята и учитель как-то выживают, спасаются.

Какой возраст примерно воспримет эту пьесу?

Артем Баскаков, театральный режиссер, выпускник РАТИ-ГИТИС:

- У нас на афишах написано 14+, но я думаю, что могут быть думающие, мыслящие люди, подростки и их родители. Это очень важно. Это здорово, что есть в Перми такой театр, потому что это не просто детский театр, это семейный театр, и нельзя об этом забывать. Сюда ходят не только школы и классы, сюда должны ходить семьи, потому что репертуар разнообразный, и вот эта история не однозначная. Здесь нет однозначного ответа в конце. Я хочу, чтобы каждый подумал - а как надо? И поэтому финал у нас открытый.

Сюжет пьесы "Гришка Вольт" - школа, урок информатики, учитель и ученики. Ситуация фантастическая - прилетели инопланетяне, накрыли колпаком школу и объявили, что земляне - тупиковая ветвь эволюции, поэтому все жители планеты будут уничтожены через 24 часа. Впрочем, одного они заберут с собой для музея неудавшихся экспериментов. Один из исполнителей главной роли Гришки Вольт молодой артист Кирилл Лепихин.

Кирилл Лепихин, артист ТЮЗа:

- В Пермском ТЮЗе я работаю первый сезон. Окончил Пермский институт культуры по специальности "артист театра драмы и кино".

Как вам пьеса?

Кирилл Лепихин, артист ТЮЗа:

- При первом прочтении не произвела какого-то впечатления, но в процессе работы, как всегда бывает, находятся какие-то темы интересные. Да, это более современная пьеса. Подростки имеют свойство закрываться. Человек не будет напрямую вам рассказывать, что у него болит в душе и т.д., .подросток тем более, потому что школа - это очень агрессивная среда. Если ты покажешь "слабинку", то тебя съедят с потрохами.

А как вы понимаете свою роль?

Кирилл Лепихин, артист ТЮЗа:

- Мой герой, как и многие, не умеет выплескивать эмоции, они накапливаются внутри, и в итоге происходит взрыв, и он просто не справляется. Снаружи этого не видно, а в итоге мы имеем то, что имеем. Мне пришлось за эту роль побороться. Это для меня очень значимая роль.