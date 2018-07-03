Трудотерапия за коммунальные долги
В Краснокамске, испугавшись суда и возможных штрафных санкций, должник самостоятельно явился в управляющую компанию, чтобы поработать на благо общества. В общей сложности правонарушителю судом было назначено 220 часов трудотерапии, однако он не полностью "рассчитался по долгам".
Ксения Полыгалова, главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю:
- Гражданину вручили повторное направление и предупредили об административной ответственности за уклонение от отбывания обязательных работ. Но предупреждение не оказало должного воздействия. К общественно полезному труду мужчина так и не приступил. Судебный пристав вышел по адресу должника, чтобы доставить его в суд. Узнав о цели визита сотрудника службы, правонарушитель начал извиняться и давать обещания, что непременно приступит к работе. Но судебный пристав был непреклонен. Не на шутку испугавшись, должник решил спасаться бегством. Под предлогом взять паспорт, он зашел обратно в дом, а затем, воспользовавшись другим выходом, скрылся в неизвестном направлении. На следующий день судебный пристав собрался вновь навестить беглеца, но внезапно раздался звонок от директора управляющей компании, который сообщил, что должник сам явился в организацию с просьбой о принятии его на работу. В настоящее время мужчина продолжает отбывать наказание под бдительным контролем судебных приставов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Перми разработали новую транспортную модель города
У прикамского омбудсмена появится своё издание
В Перми появятся новые мемориальные таблички общероссийского проекта «Последний адрес»
Пермяки радуются победе сборной России по футболу вместе со всей страной
PERMM приглашает подростков на «Разговоры с городом»
В Кудымкаре вручили премии в области национальной культуры
В Мотовилихинском районе Перми стартовал новый этап дорожной реконструкции
МЧС настаивает на усилении ответственности родителей за безопасность детей на воде
Выходные на набережной: будет интересно
В Пермском институте культуры выпускникам вручили дипломы
Добавить комментарий: