В Перми разработали новую транспортную модель города

Департамент дорог и транспорта администрации Перми и "Гортранс" представили перевозчикам проект новой транспортной модели города, которая направлена на развитие и обновление действующей транспортной инфраструктуры и позволит упорядочить взаимоотношения с перевозчиками. Так, запланировано, что уже, как минимум, четыре автобусных маршрута № 3, 36, 60 и 62 в этом году будут разыграны на конкурсах по новым правилам. Администрация будет оплачивать перевозчикам работу за километр пробега, что позволит избежать "гонок за пассажиром" и повысить надежность работы транспорта.

Ужесточатся и требования к перевозчикам, участвующим в конкурсе, в числе которых будет прописано обновление подвижного состава, техническое оснащение автобусов, а также качество обслуживания пассажиров. В результате у департамента появится больше механизмов воздействия на перевозчика и контроля за организацией перевозок в Перми.

Исполнение проекта предусмотрено в период 2018 - 2023 гг. За это время в городе планируется внедрение безналичной оплаты проезда и единых проездных документов, в том числе пересадочных, на всех видах транспорта.