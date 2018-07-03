В Перми разработали новую транспортную модель города
Департамент дорог и транспорта администрации Перми и "Гортранс" представили перевозчикам проект новой транспортной модели города, которая направлена на развитие и обновление действующей транспортной инфраструктуры и позволит упорядочить взаимоотношения с перевозчиками. Так, запланировано, что уже, как минимум, четыре автобусных маршрута № 3, 36, 60 и 62 в этом году будут разыграны на конкурсах по новым правилам. Администрация будет оплачивать перевозчикам работу за километр пробега, что позволит избежать "гонок за пассажиром" и повысить надежность работы транспорта.
Ужесточатся и требования к перевозчикам, участвующим в конкурсе, в числе которых будет прописано обновление подвижного состава, техническое оснащение автобусов, а также качество обслуживания пассажиров. В результате у департамента появится больше механизмов воздействия на перевозчика и контроля за организацией перевозок в Перми.
Исполнение проекта предусмотрено в период 2018 - 2023 гг. За это время в городе планируется внедрение безналичной оплаты проезда и единых проездных документов, в том числе пересадочных, на всех видах транспорта.
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