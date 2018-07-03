← В Перми появятся новые мемориальные таблички общероссийского проекта «Последний адрес»
У прикамского омбудсмена появится своё издание
Аппарат уполномоченного по правам человека в Пермском крае объявил торги на редакторские услуги при подготовке двух выпусков журнала "Сфера детства". Согласно техническому заданию, темами выпусков станут "Родительское образование в Прикамье" и "Семья для каждого ребенка". Объем каждого выпуск - 60 страниц. Максимальная стоимость контракта составляет 100 тыс. руб. Заявки участников будут рассмотрены 19 июля.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Перми появятся новые мемориальные таблички общероссийского проекта «Последний адрес»
Пермяки радуются победе сборной России по футболу вместе со всей страной
PERMM приглашает подростков на «Разговоры с городом»
В Кудымкаре вручили премии в области национальной культуры
В Мотовилихинском районе Перми стартовал новый этап дорожной реконструкции
МЧС настаивает на усилении ответственности родителей за безопасность детей на воде
Выходные на набережной: будет интересно
В Пермском институте культуры выпускникам вручили дипломы
Выборы продолжаются
Пермь умоют поливальные машины
Добавить комментарий: