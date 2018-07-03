В Перми появятся новые мемориальные таблички общероссийского проекта "Последний адрес", увековечивающие память жертв политических репрессий. Первая из четырех будет посвящена портнихе Пелагее Шабловой. В декабре 1937 года ее арестовали и обвинили в "шпионаже, контрреволюционной и антисоветской деятельности", а в феврале 1938 года расстреляли. Реабилитировали женщину только в 1989 году. Памятный знак появится на доме №1 по улице Достоевского.

Также на фасаде этого дома будут установлены еще три таблички памяти студентов сельхозинститута Алексея Левчука, Рувина Брауна и Евеля Миклавского. Все трое были обвинены в том, что были "шпионами польской разведки". Молодых людей расстреляли в один день - 23 октября 1937 года.

В Пермском крае проект "Последний адрес" начался в августе 2015 года. Сегодня установлено уже 29 мемориальных табличек: 12 из них - в городах и сёлах Пермского края и 17 - в Перми.