Пермяки радуются победе сборной России по футболу вместе со всей страной

После того, как была одержана историческая победа над Испанией, в Перми, как и во многих других городах страны, люди массово стали выходить на улицы. Всеобщая радость захлестнула весь центр города и продолжалась буквально до сегодняшнего утра. Как это было?

Эмоции зашкаливают и неформальной зоной для празднования победы сборной россии выбрано вот это место, октябрьская площадь, здесь очень много людей, машины проезжают сигналят, просто все радуются тому, что Россия в одной четвертой.

В это многие не верили, кто то сомневался, но теперь это факт. 32 года Россия не выходила в плей-офф. Исторический матч, исторический день, так говорят болельщики, подтверждая сигналами автомобилей, футбольными кричалками, а иногда и танцами.

Андрей Алексеев:

- Болел дома, весь голос прокричал, все молодцы. Тяжелая, потрясающа игра.

Герой этого матча - Игорь Акинфеев, голкипер сборной России. Ему - лавры, за грамотную оборону ворот в начале, и отбитый ногой мяч в серии пенальти. После секундной паузы, стадион взорвался, а сам Акинфеев в один момент стал народным героем.

Обыграть "красную фурию", так называют команду испанцев, дело не из простых. Россия и Испания встречались на поле семь раз и не было ни одной победы. До этого матча одной восьмой финала. Гением уже называют тренера сборной Станислава Черчесова.

На набережной тоже праздновали, правда атмосфера иная. Латино-американские танцы и музыка по соседству с российскими триколорами. Победные лозунги здесь не скандировали, сюда шли будто бы отдохнуть от диких эмоций центра города. И здесь же можно было спокойно подумать, осмыслить игру и обсудить с такими же фанатами.

Иван Шамаев:

- Мы играли от защиты, но при этом наши контратаки доходили до опасных моментов, в любом случае действовали как целостная команда. Помогали друг другу и добились результата.

Ирина и Виталий:

- Ходим по городу, много позитивных людей, заряжаемся атмосферой, хотим новых побед.