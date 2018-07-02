PERMM приглашает подростков на «Разговоры с городом»
Музей современного искусства PERMM и известный российский уличный художник Тимофей Радя приглашают пермских подростков принять участие в проекте пермской арт-резиденции «Разговоры с городом». Результатом совместной работы художника, музея и участников станут несколько новых арт-объектов, созданных ребятами на улицах Перми.
По словам организаторов, одна из главных целей - научить подростка читать город, видеть его визуальные, структурные, исторические характеристики, понимать, как искусство меняет образ и смысл пространства, научить говорить через искусство с незнакомым прохожим, сделать город более живым и наполненным смыслами.
Во время «Разговоров с городом» подростки познакомятся с художниками, исследуют инструменты стрит-арта, научатся проектировать и монтировать свои работы в городском пространстве. Главной темой станут человеческие чувства и эмоции в большом городе.
К участию приглашаются ребята в возрасте от 14 до 18 лет. Мероприятия проекта (знакомство с художниками, исследование инструментов стрит-арта, проектирование работ и их монтаж в городе) будут проходить с 16 по 22 июля. Торжественное же открытие арт-объектов запланировано на 22 июля.
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