В Кудымкаре вручили премии в области национальной культуры

В Кудымкаре состоялось награждение лауреатов премий Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа в области национальной культуры. Церемония проходила в драматическом театре.

Премии министерства стали мощным стимулом для активизации деятельности в этнокультурной сфере. Ежегодно на 7 премий выдвигается 15-20 претендентов, отдельных деятелей культуры и творческих коллективов. Вот что отметил начальник отдела этнокультурного развития министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Виталий Баяндин.

Виталий Баяндин, начальник отдела этнокультурного развития министерства по делам Коми-Пермяцкого округа:

- Премии в области культуры и искусства в Коми-Пермяцком округе существуют давно. Литературные премии присуждаются с 1992 года, премии театральные за лучшую мужскую и женскую роль - с середины 90-х годов. В 2008 году учреждены еще 5 премий в 5 номинациях. И вот с 2008 года у нас присуждается по 7 премий в области национальной культуры и искусства, и плюс литературные премии тоже остались. За это время у нас было вручено более 70 премий и более 100 человек получили эти премии. И если мы посмотрим на список, то там увидим элиту национальной интеллигенции, такие как старейшина коми-пермяцкой литературы Василий Васильевич Климов, документалист Анатолий Балуев, ведущий исследователь коми-пермяцкой этнографии Чагин Георгий Николаевич, легендарный издатель Людмила Петровна Ратегова. Очень много людей, и мы каждый год с тревогой ждем, что еще можно предложить, но каждый раз наши претенденты удивляют нас свежими идеями и интересными проектами. В этом году получили премии весьма достойные люди с интересными проектами, и, конечно, мы эту традицию будем продолжать. Эта премия стала мощным стимулом для того, чтобы люди работали в этнокультурной сфере и двигали вперед коми-пермяцкий язык и культуру.

Напомним, что премии министерства по делам Коми-Пермяцкого округа в области национальной культуры выплачиваются за счет средств государственной программы Пермского края "Общество и власть", подпрограмма "Реализация национальной политики в Пермском крае".