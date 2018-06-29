Выходные на набережной: будет интересно

29 июня в 18:00 на городской набережной начнется дискотека для детей. В 19:00 на Соборной площади,пройдут уроки милонги, а в амфитеатре начнется "ЗумбаМания". В 20:00 пермяков приглашают на концерт Станислава Славина, в исполнении которого прозвучат модные каверы на популярные хиты. Вечер завершится показом кинофильма "Похождения графа Невзорова".

В субботу, 30 июня, пройдет традиционный забег по лестнице. Регистрация участников начнется в 10:00, старт бегунов намечен на 11:00. После него утро продолжат спортивные тренировки. Днем пермяков ждут творческие мастер-классы, уроки музыки с преподавателями школы "Восьмая нота", лекция по экологии и танцевальные мастер-классы. В 19:00 на сцене начнется stand up, в 21:00 в амфитеатре будет играть ди-джей Justo.

1 июля набережная станет презентационной площадкой для Чусового - в этот день в городе стартует проект "Дни городов Прикамья". С 16:00 до 19:00 на набережной Камы пройдет культурная программа "Чусовой. 10 феноменов", где жители Чусового познакомят пермяков и гостей краевой столицы со своими культурными, творческими, историческими, спортивными и промышленными феноменами. Всю программу завершит мастер-класс по народной хореографии и кинофильм "По семейным обстоятельствам".