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← В Пермском институте культуры выпускникам вручили дипломы

Выходные на набережной: будет интересно

набережная

29 июня в 18:00 на городской набережной начнется дискотека для детей. В 19:00 на Соборной площади,пройдут уроки милонги, а в амфитеатре начнется "ЗумбаМания". В 20:00 пермяков приглашают на концерт Станислава Славина, в исполнении которого прозвучат модные каверы на популярные хиты. Вечер завершится показом кинофильма "Похождения графа Невзорова".

В субботу, 30 июня, пройдет традиционный забег по лестнице. Регистрация участников начнется в 10:00, старт бегунов намечен на 11:00.  После него утро продолжат спортивные тренировки. Днем пермяков ждут творческие мастер-классы, уроки музыки с преподавателями школы "Восьмая нота", лекция по экологии и танцевальные мастер-классы. В 19:00 на сцене начнется stand up, в 21:00 в амфитеатре будет играть ди-джей Justo.

1 июля набережная станет презентационной площадкой для Чусового - в этот день  в городе стартует проект "Дни городов Прикамья". С 16:00 до 19:00 на набережной Камы  пройдет  культурная программа "Чусовой. 10 феноменов", где жители Чусового познакомят пермяков и гостей краевой столицы со своими культурными, творческими, историческими, спортивными и промышленными феноменами. Всю программу завершит мастер-класс по народной хореографии и кинофильм "По семейным обстоятельствам".

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 29.06.2018 в 13:05 в рубрике - Радио Пермского края

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← В Пермском институте культуры выпускникам вручили дипломы

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