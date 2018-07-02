МЧС настаивает на усилении ответственности родителей за безопасность детей на воде

С наступлением жаркой погоды в Пермском крае участились случаи гибели людей на воде. Только за три последних дня минувшей недели произошло четыре трагических случая в Оханском, Кунгурском районах и в Перми. Причём двое погибших - несовершеннолетние.

Региональное управление МЧС предложило правительству края дополнить "Правила охраны жизни людей на воде" требованием обеспечить детей до 7 лет спасательными жилетами и нарукавниками. Эту обязанность планируется возложить на родителей или других взрослых, ответственных за безопасность детей. Комментарий - руководителя пресс-службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Оксаны Бутиной.

Оксана Бутина, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю:

- МЧС предлагает внести следующий пункт: родители или иные лица, ответственные за обеспечение безопасности детей обязаны обеспечить детей спасательными средствами, спасательными жилетами или нарукавниками на детях до 7 лет включительно о время купания на водных объектах. Данная мера позволит снизить число несчастных случаев с детьми на воде. В ряде ситуаций, как показывает анализ, дети утонули при родителях, отдыхающих здесь же на берегу. Каждому известно, что маленькие дети на воде требуют пристального внимания со стороны взрослых, и данная мера позволит сохранить жизнь малышам. В силу возраста детям не известно чувство страха, и отвлекаться родителям или взрослым даже на минуту нельзя. Стоимость надувных или пенопластовых нарукавников не велика, а жизнь ребенка бесценна. МЧС рекомендует родителям учесть данную рекомендацию.