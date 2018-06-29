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В Пермском институте культуры выпускникам вручили дипломы

институт культуры

В Пермском государственном институте культуры сегодня вручают дипломы выпускникам 2018 года.  Профессиональное сообщество  пополнит 161 специалист. Это музыканты, библиотекари, актеры, документоведы, художники, культурологи, хореографы, режиссеры, менеджеры культуры.

В Пермском государственном институте культуры по случаю вручения дипломов царит праздничная атмосфера. Красиво одетых выпускников прямо у входа встречает электророяль, повсюду воздушные шары и цветы. Для ребят и их учителей этот день запомнится навсегда. В числе первых дипломы получают выпускники факультета искусств. Самые активные и творческие делятся своими эмоциями и планами на будущее.

Роксана Любимова, выпускница, делится впечатлениями: "Мы поступили 4 года назад, и когда мы поступали, у нас отметили тот факт, что мы не специалитет и мы стали бакалаврами, поэтому многие из нас захотят пойти в магистратуру, но есть и такие, которые будут работать в детских коллективах или просто любительских. Учиться было легко, потому что я поняла, что это мое, а когда мое - это легко. Были и трудности, но мы сдали сессии, защитили дипломы и сегодня это отправная точка в новую жизнь". 

Павел Шарапов, выпускник: "Это очень волнительно и очень приятно, потому что в школе у меня не было красного диплома, и сегодня я, его получая, приравниваюсь к своей семье, у которых тоже есть красные дипломы. Я очень рад, что все испытания завершились хорошим и памятным моментом. Я рад тому, что прошел этот путь, и я благодарен своему мастеру, Виктору Афанасьевичу Ильеву, потому что без него я бы не был тем, кем являюсь"

География выпускников ПГИК достаточно обширная: Пермь, Пермский край, Свердловская область, Нижегородская область, ХМАО, Удмуртия, Кировская область. Дипломы с отличием получают 48 выпускников и среди них обладатель стипендии президента и правительства РФ, стипендии имени Смышляева, Дягилева, Воробьевой, лауреаты всевозможных конкурсов. Так же в этом году состоится 5-й юбилейный выпуск Пермской консерватории ПГИК.

Ректор вуза Людмила Дробышева-Разумовская отмечает: "У нас особенные студенты и их немного, мы всех их знаем в лицо, знаем о их успехах. Они учатся у мастеров, и факультет искусств будет выпускаться первыми. 59 студентов, из них 15 имеют дипломы с отличием. Впереди этих ребят стоят мастера. В первую очередь, выпускников, актеров театра и кино выпускает Виктор Афанасьевич Ильев, профессор и заслуженный работник культуры РФ. Выпуск живописи совершенно блестящий, ученица Евгения Николаевича Широкова, теперь уже доцент, Валентина Николаевна Соловьева выпускает этот курс. По направлению народной художественной культуры и руководство любительским театром Николай Владимирович Комаров выпускает. Хореографический коллектив из 10 человек руководителя Маргариты Васильевны Бахметьевой. Уникальный выпуск фото и видео творчества из 4 человек, 2 из которых получили дипломы с отличием. Режиссеры художественных представлений Жанны Михайловны Калюжной. Завтра выпуск консерватории состоится, и из 32 выпускников 12 имеют дипломы с отличием. Мы получили сертификат на стажировку по инструментальному исполнительству, это высшее исполнительское мастерство и на будущий год мы будем набирать. Что касается выпуска на факультете культурологии и социально-культурных технологий, здесь выпускается 70 человек, и из них дипломы с отличием у 12. Очень разнообразный спектр направлений тут, такие как документоведение, прикладная информатика, туризм, культурология, история искусства. У нас все есть по культурологии, и бакалавриат, и магистратура, аспирантура". 

Когда стартует новая компания?

Людмила Дробышева-Разумовская, ректор ПГИК: "Уже начали прием документов. У нас по всем вузам искусства и культуры прошло сокращение культурных цифр приема. У нас есть положительный опыт регионального заказа, и мы подготовили 57 выпускников. Мы завершаем этот проект с министерством культуры края и надеемся, что этот опыт и традиции будут продолжены".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 29.06.2018 в 12:46 в рубрике - Радио Пермского края

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