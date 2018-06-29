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← Пермь умоют поливальные машины

Выборы продолжаются

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В Пермском крае объявлены 177 муниципальных выборных кампаний в 30 муниципальных районах. Самые крупные из них – выборы депутатов земских собраний Александровского и Красновишерского районов, городских дум Кунгура, Добрянки, Очера, Суксуна, Чердыни и Осы. А также довыборы в земсобрания Юсьвинского, Пермского, Большесосновского, Чердынского районов, городские думы Соликамска и Березников. По данным крайизбиркома, большинство избирательных кампаний уже стартовали, началось выдвижение кандидатов. Выборы депутатов дум вновь образованных городских округов на базе Гремячинска, Горнозаводска, Кизела, Краснокамска, Оханска и Чайковского будут назначены территориальными избирательными комиссиями до 29 июля. Выборы состоятся в единый день голосования 9 сентября.

Метки: в Пермском крае, Власть, Выборы

Опубликовано: 29.06.2018 в 12:09 в рубрике - Радио Пермского края

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