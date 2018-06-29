Пермь умоют поливальные машины

В Перми с связи с установившейся жаркой погодой увеличивается число влажной уборки на городских улицах. Такая задача поставлена перед подрядчиками на еженедельном штабе по благоустройству. Как сообщили в управлении внешнего благоустройства, на пермских улицах используют спецтехнику с определенной настройкой рожков для подачи воды. Такой полив не только борется с пылью и грязью на улицах города, но и способствует сохранению износоустойчивых свойств асфальтового покрытия. Сейчас перед подрядчиками стоит задача поливать проезжую часть несколько раз днем и ночью. Комплексная уборка улиц города ведется на всех районах города. Так, например, поливомоечные машины ведут свою работу на улице Максима Горького, Сибирской, Ленина в Ленинском районе, на улицах Героев Хасана, Островского и Комсомольском проспекте в Свердловском районе, на улице Уральская в Мотовилихинском районе и в других районах города.