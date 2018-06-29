Начинаются выплаты единовременного пособия на первенца

С 1 июля во всех территориях Прикамья начинается прием заявлений и выплата единовременного пособия на рождение первого ребенка. По решению правительства региональная выплата составит 60 тысяч рублей. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено более 600 миллионов рублей на три года. По информации Министерства социального развития, единовременную региональную выплату может получить женщина в возрасте 19–24 лет, родившая первого ребенка с 1 января 2017 года. Из особых условий предоставления пособия стоит отметить то, что женщина должна проживать на территории Прикамья не менее пяти лет на тот момент, когда родился ребенок, а также то, что заявление нужно успеть подать не позднее шести месяцев со дня исполнения ребенку полутора лет. С вопросами о назначении и получении выплаты можно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства или к своему социальному участковому.