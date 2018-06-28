«Алхимия огня» в Кунгуре

В Кунгуре стартовал фестиваль керамики. Проект «Алхимия огня» проводится впервые и станет частью международного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка 2018» и празднования 355-летия Кунгура. Идея провести фестиваль керамики придумали местные мастера Наталья Головкина и Евгений Попов, которых поддержала администрация Кунгура и руководство кунгурского филиала академии им. Строганова. В течение 10 дней приглашённые художники-керамисты из разных городов России будут творить на заданную тему: «Кунгур - 355 лет», «Старый город - новый город», «Подарок городу», «Сказ Ледяной горы», «Небо Кунгура» и «Небесная ярмарка». А посмотреть работы можно будет на выставке под открытым небом, которая будет работать всего один день, 6 июля, в день закрытия фестиваля «Алхимия огня».