Перми нужны новые бассейны

По данным Business Class, администрация Перми рассматривает участки для строительства нового бассейна в Орджоникидзевском районе. Сейчас в Перми идет строительство двух бассейнов. Первый располагается на ул. Сысольская, 10/5. Здание бассейна будет одноэтажным с цокольным этажом, общая площадь составит 1,5 тыс. кв. м. В данный момент на объекте происходит монтаж металлической чаши из нержавеющей стали, кровли, электропроводки. Второй бассейн по ул. Транспортная, 7 возводит ПЗСП по заказу городской администрации. Его готовность составляет 90%, сейчас идет внутренняя отделка. Сдача в эксплуатацию запланирована на конец 2018 года. Также власти города планируют построить бассейн на ул. Гашкова, 20а в Мотовилихинском районе. Объект ориентирован на бюджетный период 2021-2022 годы.