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Ботанический сад приглашает на занятия … йогой

Ботанический сад

Ботанический сад Пермского университета приглашает на занятия … йогой. Акция - благотворительная, все собранные от продажи входных билетов средства пойдут на развитие сада.
«Мероприятие идеально подойдет тем, кто уже был на экскурсии и хочет продолжить знакомство с садом в более неформальной обстановке. К тому же ботанический сад - единственный уголок экзотической природы в центре Перми. Где еще, как не здесь, постигать гармонию души и тела», - считают организаторы. Чтобы посетить мероприятие, необходимо зарегистрироваться на сайте, здесь же можно и внести благотворительный взнос, после чего на почту придет подтверждение участия. Занятия планируются 28 июня в 18:30 и 29 июня в 8 часов утра.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 28.06.2018 в 12:29 в рубрике - Радио Пермского края

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