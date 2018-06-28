Ботанический сад приглашает на занятия … йогой





Ботанический сад Пермского университета приглашает на занятия … йогой. Акция - благотворительная, все собранные от продажи входных билетов средства пойдут на развитие сада.

«Мероприятие идеально подойдет тем, кто уже был на экскурсии и хочет продолжить знакомство с садом в более неформальной обстановке. К тому же ботанический сад - единственный уголок экзотической природы в центре Перми. Где еще, как не здесь, постигать гармонию души и тела», - считают организаторы. Чтобы посетить мероприятие, необходимо зарегистрироваться на сайте, здесь же можно и внести благотворительный взнос, после чего на почту придет подтверждение участия. Занятия планируются 28 июня в 18:30 и 29 июня в 8 часов утра.