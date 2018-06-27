Первый раз в ... десятый класс

Департамент образования администрации Перми организует горячую линию по приему школьников в 10-е классы. В новом учебном году 114 школ города примут более шести тысяч десятиклассников.Заявление на прием можно написать после получения аттестата, они принимаются от родителей или законных представителей школьников в том образовательном учреждении, где планируется обучение. При приеме в 10-й класс школы предлагают ученикам выбрать предметный профиль для более качественной подготовки к экзаменам по тем предметам, которые им нужны для поступления в вузы. Каждая школа предлагает свой набор предметных профилей и организует систему индивидуального отбора учащихся, но при этом школьники, не определившиеся с профилем, могут быть зачислены на обучение по общеобразовательной «базовой» программе. «Горячая» линия» пройдет завтра, 28 июня, с 10:00 до 11:00 по телефону 212-94-67. Специалисты департамента образования ответят на все интересующие вопросы. В конце июня в школах пройдут организационные собрания, посвященные этой же теме, на которых родители смогут получить дополнительную информацию.