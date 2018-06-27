С 1 июля в Прикамье вырастут тарифы на электроэнергию
С 1 июля в Прикамье вырастут тарифы на электроэнергию. Информация об этом появилась на сайте ПАО «Пермэнергосбыт». Согласно постановлению, для горожан, проживающих в квартирах с газовыми плитами одноставочный тариф составит 3,92 рубля за киловатт в час. Для жителей сельской местности и горожан, в чьих квартирах стоят электроплиты или официально установленные электроотопительные приборы - 2,80 рубля за киловатт в час. В связи с изменениями «Пермэнергосбыт» просит всех потребителей до 30 июня передать показания приборов учета и погасить всю имеющуюся задолженность. После 1 июля все неоплаченные киловатт/часы будут считаться по новому тарифу.
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