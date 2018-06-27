Ботанический сад проводит ночные экскурсии

Ботанический сад Пермского университета запустил цикл экскурсий «Ночные тропики». Они проходят в вечернее время, увидеть на экскурсиях можно растения, которые цветут и пахнут только после захода солнца. Так как экскурсия проходит в темноте, посетителям лучше взять с собой телефоны с яркой подсветкой или фонарики. Стоит экскурсия в темноте 250 рублей. Эти средства передаются в Фонд целевого капитала университета на проект «Пальмовая ветвь», Под таким названием в ПГНИУ с апреля проходит марафон событий в поддержку ботанического сада. Начало ближайшей экскурсии 28 июня в 22:00, продолжительность прогулки по оранжерее - 60-70 минут. Вход в ботанический сад - с улицы Данщина, в здании на ул. Генкеля,7б.