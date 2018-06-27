Хлеб наш насущный





Роскачество отметило высокое качество хлеба в Пермском крае. По поручению Минпромторга эксперты изучили 176 брендов хлеба 62 регионов всех федеральных округов и пришли к выводу, что около 90% продукции на рынке соответствует требованиям законодательства, а более 30% превышает по своим потребительским характеристикам действующие ГОСТы. Лидерами по качеству хлеба в исследовании названы Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области. Роскачество также отмечает высокое качество хлеба в Тамбовской, Ленинградской, Челябинской, Владимирской, Вологодской, Тульской, Кировской и Ростовской областях, Пермском и Краснодарском крае, а также Санкт-Петербурге.