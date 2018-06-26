Над Пермью замечены серебристые облака

В Перми в эти дни можно наблюдать необычное природное явление - серебристые облака. Они образуются в пределах 70-95 км - практически на границе земной атмосферы и космоса, что в значительной мере затрудняет их исследование, по-прежнему хранят множество секретов о своей природе и происхождении. Время появления серебристых облаков - вечерние и предрассветные сумерки.