«Подарок первокласснику» выбираем вместе
На портале "Управляем вместе" стартовало очередное голосование. Жителям края предлагается принять участие в разработке оформления подарка первоклассникам. Жители Прикамья могут поучаствовать в выборе дизайна обложки подарочной книги будущим школьникам, цветов оформления и шрифтов издания. Голосование проходит на портале "Управляем вместе" и продлится до 3 июля. Проект "Подарок первокласснику" реализуется в регионе уже 14 лет. Ежегодно в День Знаний маленькие пермяки получают в подарок книгу. "Автором книги этого года стала пермская писательница Ксения Гашева, – поясняет министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. – Книга состоит из занимательных по содержанию и простых по подаче рассказов. Чувствуется, что автор вложил много сил, получилось настоящее художественное произведение, основанное на краеведческом материале. Уверена, что такой подарок не будет пылиться на полке и "затянет" будущих школьников в удивительный мир литературы".
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