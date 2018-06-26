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Летний читальный зал открыт для всех

книги

Лето - время отпусков, когда хочется больше времени проводить на воздухе, именно поэтому Горьковка предлагает всем гостям и жителям Перми посетить летний читальный зал. Оптимальные условия позволят ознакомиться с литературой и периодическими изданиями, удобно расположившись за столом, на скамейке или в библиотеке на колесах. О том, как будет организована работа летнего читального зала, рассказала заведующая отделом электронных ресурсов и периодических изданий библиотеки имени Горького Наталья Тимофеева.

Наталья Тимофеева, заведующая отделом электронных ресурсов и периодических изданий библиотеки имени Горького: "Летний читальный зал проходит у нас уже 11-й раз. Рядом с нашей знаменитой клумбой мы ставим палатки и выводим комплекс библиотечно-информационного обслуживания, или как сокращенно мы его называем - КИБО. Это библиотека на колесах. Мы ставим столы для читателей и организуем импровизированный читальный зал. В этом году тема "295 лет городу Перми". У нас будет действовать хорошая большая книжная выставка, посвященная истории города, и мы для наших горожан и гостей столицы предлагаем свежую прессу. У нас будет большая акция "Книга в подарок", во время которой мы предоставляем литературу, которую читатели могут взять себе. Акция "Книга в подарок" это то, что нам приносили, кто-то отдавал из своей библиотеки. И то, что не вошло в фонды библиотеки краевой и муниципальной, так сказать лишние экземпляры, мы раздаем нашим горожанам".

Работать этот летний читальный зал будет в какое время?

Наталья Тимофеева, заведующая отделом электронных ресурсов и периодических изданий библиотеки имени Горького: "Мы ждем наших читателей с 25 июня по 2 августа. В течение 6 недель мы будем работать на площадке перед библиотекой, но так как погода в это лето не очень хорошая, во время дождя и ливня мы будем ждать наших читателей в холле первого этажа. Но в любом случае, все будет доступно и интересно. И даже для маленьких читателей мы приготовили мелки и раскраски".

Для того, чтобы воспользоваться этим читальным залом, нужно предъявлять паспорт, читательский билет?

Наталья Тимофеева, заведующая отделом электронных ресурсов и периодических изданий библиотеки имени Горького: "Нет, ничего не нужно. Читальный зал открыт для всех. Для всех, кто гуляет в это время и проводит свободное время рядом с библиотекой. Для всех желающих мы предоставляем свои фонды".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 26.06.2018 в 15:22 в рубрике - Радио Пермского края

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