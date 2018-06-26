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Статистика - это интересно!

Пермьстат

25 июня - День работника статистики. Статистика - наука, изучающая процессы, происходящие в обществе и оценивающая их количественные и качественные параметры. Принято считать, что статистика - "вещь скучная", но работники Пермьстата из года в год доказывают, что это не так. 

В Пермьстате сегодня трудятся 450 сотрудников, которые занимаются сбором и обработкой статистических данных по различным показателям: демография, образование, здравоохранение, промышленное производство, жилищное, строительство транспорта и так далее. Эти параметры всегда востребованы и используются государственными структурами и СМИ в своей профессиональной работе. Как пояснил руководитель Пермьстата Владимир Белянин, сама служба с течением времени тоже меняется, хотя девиз ее остается прежним: "Доступность и открытость статистической информации".

Владимир Белянин, руководитель Пермьстата: "Статистика это не только сухие цифры, это наша история, которую мы по крупицам собираем и обрабатываем. В былые годы здесь работало несколько тысяч человек, сегодня коллектив у нас небольшой. Коллектив в основном женский. За год мы обрабатываем более 90 млн показателей. Если говорить об отчетах, то их мы собираем порядка 400 тысяч по 187 формам. И после статистической обработки выдаем более 2000 изданий. Готовимся к предстоящей переписи 20 года, постепенно публикуются у нас окончательные итоги переписи, которая прошла в 16 году, и к концу года вся информация будет готова. Все полученные результаты мы централизованно отдаем в библиотеку Горького в бумажных экземплярах, ну а так все в электронном виде на нашем сайте. Для популяризации статистики мы традиционно размещаем инфографику, и в этом году у нас есть два интересных проекта, это "статистика в картинках" и "статистика - это просто и интересно". У нас есть показатели, которые мы собираем ежемесячно, есть годовые, есть раз в два года, есть раз в пять лет. Перепись проводим раз в 10 лет, есть еженедельная информация по статистике потребительских цен. Информацию мы собираем каждый день непрерывно и обработали 94 млн показателей за прошлый год. Ужесточаются сроки самой обработки и порядка 90% отчетности мы получаем в электронном виде и все должно происходить быстрее. Поэтому для какого-то углубленного анализа и дополнительного контроля времени у нас остается все меньше. Если раньше мы обработку вели за две недели, то сейчас мы должны ее сделать за неделю".

В последние годы служба Пермьстата запустила несколько проектов в электронном виде, которые доказывают, что статистика - это интересно. Заместитель руководителя Пермьстата Елена Морозова рассказала о последних новинках.

Елена Морозова, заместитель руководителя Пермьстата: "Если говорить о статистике в картинках, про которую Владимир Алексеевич упомянул, то сам проект начался в 2015 году. Мы уже третий год его продолжаем, потому что очень много востребовано информации. К ней обращаются СМИ, и мы видим, как цифры публикуются. Мы знаем, что к ней обращаются преподаватели вузов, потому что от них идут запросы в электронном виде. "Статистика это просто и интересно" это новый проект этого года. Небольшими эссе мы пытаемся рассказать о том, что статистика это и просто, и интересно. И в то же время это интересно, потому что мы рассказываем о том, как получаем показатели и как их очень быстро рассчитать самим. Этот проект выходит раз в две недели, до конца года расписаны какие-то темы. Каждый год мы пытаемся что-то новое придумать для того, чтобы заинтересовать обычных пользователей, граждан своими статистическими изобретениями. Был у нас проект "статистическая девятка" и тоже раз в две недели мы рассказывали на определенную тему 9 интересных фактов, например, по статистике транспорта или про жилищное строительство. Один проект мы посвятили крылатым выражениям различных людей о статистиках. Был проект "Место регионов" в виде картограммы, в виде диаграммы и мы представляли на каком месте нам край по отношению к другим соседям в Федеральном округе. Все перечисленные проекты есть в архиве на нашем сайте, мы специально все размещаем для того, чтобы все почитали, посмотрели и заинтересовались. Благодаря нашим проектам можно увидеть, что это не скучно, а интересно. Громадное количество показателей, которые могут заинтересовать каждого".

Елена Красных

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 26.06.2018 в 13:00 в рубрике - Радио Пермского края

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