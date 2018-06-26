Бабушки и дедушки с компьютером на «ты»
Пермская делегация вернулась из Пятигорска, где проходил 8-й Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. 150 участников, представлявших 72 субъекта Федерации, выступили в финальном туре. От нашего региона в номинации «уверенный пользователь» участвовала заведующая организационно-методическим отделом Юсьвинской центральной районной библиотеки Галина Баяндина. И пусть не удалось завоевать призовое место, зато нашлось много единомышленников, которым по душе пришёлся проект «Народная энциклопедия деревень Юсьвинского района», которым Галина Алексеевна руководит уже не первый год. Вот и после участия в чемпионате у неё появилось немало идей, как активизировать интерес ветеранов к освоению компьютерной грамотности.
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