Бабушки и дедушки с компьютером на «ты»

Пермская делегация вернулась из Пятигорска, где проходил 8-й Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. 150 участников, представлявших 72 субъекта Федерации, выступили в финальном туре. От нашего региона в номинации «уверенный пользователь» участвовала заведующая организационно-методическим отделом Юсьвинской центральной районной библиотеки Галина Баяндина. И пусть не удалось завоевать призовое место, зато нашлось много единомышленников, которым по душе пришёлся проект «Народная энциклопедия деревень Юсьвинского района», которым Галина Алексеевна руководит уже не первый год. Вот и после участия в чемпионате у неё появилось немало идей, как активизировать интерес ветеранов к освоению компьютерной грамотности.