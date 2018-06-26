Пермяков ожидает жаркая неделя. После аномально холодной погоды в первые две декады июня, в Прикамье и в целом на востоке Европейской России произошел заток тропического воздуха, поэтому с 25-26 июня установится жаркая погода. В среднем за неделю температура воздуха ожидается выше нормы на 3-4°. Количество осадков в большинстве районов ожидается меньше нормы, однако в середине недели не исключены локальные ливни с грозами и возможно с градом. С 28 июня начнет усиливаться северный ветер, и температура будет понижаться, наиболее ощутимо в северных районах. 29 июня по северу края максимальная температура днем составит около +20°, по югу - до +25°, но при этом сохранится преобладание малооблачной погоды без осадков. Но это похолодание будет непродолжительным, так как в конце недели антициклон сместится на Южный Урал, и вновь начнется заток теплой воздушной массы со Среднего Поволжья. Поэтому в конце недели дневная температура может вернуться к отметкам +25…+30°, передает ГИС-центр ПГНИУ.