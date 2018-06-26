С 1 июля автобусы с детьми будут ездить с «мигалками»

С 1 июля вступают в силу изменения в правила организованной перевозки групп детей автотранспортом. Автобус должен быть не старше 10 лет, оснащен тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Во время движения на автобусе должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета, который при этом не дает преимущества в движении и служит для предупреждения других участников движения. Памятку и пошаговую инструкцию по организации перевозки групп детей автобусами можно посмотреть на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России гибдд.рф.