113 учеников не смогли сдать ЕГЭ по математике

В Пермском крае почти в пять раз выросло число "стобалльников" по информатике - 19 человек. Раньше подобные результаты показывали только два-три выпускника. Об этом на заседании краевого правительства сообщила глава министерства образования Прикамья Раиса Кассина. Также в регионе увеличился средний балл по базовой математике. На "отлично" написали более 64% сдающих. При этом 113 учеников, в основном из сельских школ, не смогли справиться с ЕГЭ по математике. В рамках основного периода проведения ЕГЭ прошли последние экзамены по физике и литературе.

С 22 по 30 июня в 392 школах Прикамья пройдут выпускные балы. В эти дни в муниципалитетах будет запрещена продажа алкоголя.