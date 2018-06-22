Прикамцев приглашают разгадать «Тайны горы Крестовой»

Солисты Пермской оперы выступят на горе Крестовой. На Рудянском спое горы Крестовой в г. Губахе состоится фестиваль "Тайны горы Крестовой". Мероприятие пройдет в рамках проекта "Пермский период. Новое время" при поддержке Министерства культуры Пермского края. По традиции фестиваль откроется красивым проектом "Закат на Крестовой" 23 июня .

Мария Коновалова, руководитель оргкомитета фестиваля: "Это 7-ой фестиваль "Закат на Крестовой". Такая хорошая, красивая цифра с программой Гала пермской оперы. Мы откроем фестиваль 23 июня на Рудянском спое Крестовой горы в 21:00. Дальше он продолжится театральными постановками в Губахе в ландшафтах на Широковском водохранилище и на курорте Усть-Качка в течение июля, это будет постановка "Катерины" по Островскому и еще одна такая экспериментальная история под названием "Черный монах", поэтому всех зрителей, кроме как 23 на закат, приглашаем еще дальше присоединиться к фестивалю".

Что касается открытия, что будет происходить в течение дня?

Мария Коновалова, руководитель оргкомитета фестиваля: "Традиционно у нас закат совпадает с празднованием Дня города, Губахи, поэтому гости наши могут рассчитывать на то, что они полноценно интересно весь день и предыдущий и следующий смогут провести в Губахе. Там будут разные интерактивные программы в старом городе Губаха, уличные шествия внутри города, будут работать экспозиции музея, интерактивная программа с библиотекой, детские праздники. Каждый найдет все по душе. Плюс, тем, кто увлекается каким-то туристическим маршрутом, сможет посмотреть пещеры, которых тоже немало в Губахе. В 9 часов мы начнем открытие фестиваля приветственными словами, к нам присоединится хор "Квартет" с какими-то красивыми акапельными историями, и мы ожидаем в этот день визит чрезвычайного Уполномоченного посла господина Лайгнера, который тоже наших зрителей должен поприветствовать. После этого мы перейдем к основной программе, Гала пермской оперы, лучшая, известная и очень близкая зрителю, это очень разные русские композиторы, иностранные. Два отделения программы по 40 минут. В каждом отделении по 10 арий, их поют солисты Пермского театра оперы и балета, те молодые звезды, которых привлекают, в том числе, из Большого театра. На сцене расположится большой симфонический оркестр театра оперы и балета, в котором будет дирижировать Петр Белякин. Мы первый раз проводим оперу. Полагаем, что зритель верит нам, как организаторам и придет. Мы с большим удовольствием рады будем видеть губахинцев, гремячинцев, кизеловцев, березниковцев, соликамцев, пермяков, москвичей, свердловчан, австрийцев, швейцарцев и шире и шире, потому что у нас уже такой большой круг гостей. Всех будем рады видеть. Вы найдете себе чем занять досуг до самого заката, а внутри заката, я полагаю, что вы найдете какие-то незабываемые впечатления, частичку губахинского заката увезете с собой. Всех зрителей ждем и приглашаем 23 июня в 21:00.