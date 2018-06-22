Рев моторов: в Юсьве прошли соревнования механизаторов

В Юсьве впервые прошёл районный конкурс механизаторов. Наравне с опытными механизаторами сельхозпредприятий района состязались и учащиеся Юсьвинского филиала Коми - Пермяцкого агротехнического техникума. Хороший опыт получили и те и другие - рассказала заведующая отделом сельского хозяйства районной администрации Ирина Селина.

Ирина Селина, заведующая отделом сельского хозяйства районной администрации: "Волнение заметно присутствовало у каждого участника, некоторых оно и подвело. Кто-то не включил указатель поворота при спуске на наклонном участке, кто-то остановился на расстоянии более полуметра перед линией стоп, кто-то коснулся стойки при выполнении змейки или при развороте в ограниченном пространстве. Максимальное количество баллов на каждом из этапе и в целом по итогам двух этапов конкурса набрал Габов Алексей, студент 3 курса Юсьвенского филиала Коми-Пермяцкого агротехнического техникума. Решением строгой судейской коллегии первое место присуждено механизатору СПК "Колхоз Заря будущего" Петухову Андрею. Победителю районного конкурса предоставляется возможность представить район на конкурсе профессионального мастерства среди механизаторов Пермского края, который состоится 19 июля в раках Межрегиональной специализированной выставки форума "Агрофест-2018".