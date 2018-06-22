Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← В Пермь приедет легендарная фигуристка Ирина Роднина

Рев моторов: в Юсьве прошли соревнования механизаторов →

В Перми вновь открывается «Лето Парк»

Лето Парк

В Перми вновь открывается Лето Парк. Адрес - прежний: городская эспланада между улицами Попова и Борчанинова. Наряду с полюбившимися площадками, Лето Парк-2018 предложит много нового. Что именно? Елена Красных выяснила у PR-координатора фестиваля "Пермский период. Новое время" Петра Кравченко. 

- Итак, какие направления работы Лето парка в этом году?

Петр Кравченко, PR-координатор фестиваля "Пермский период. Новое время":

- Мы учли опыт парка 2017 года и его проектно-фестивальный дом, который был осенью, зимой и в начале весны. Взяли от них самое лучшее и добавили несколько новинок. Из того, что уже знакомо пермякам и пользуется большим интересом, это зона настольных игр, но сейчас она объединена с зоной отдыха. Там можно будет взять настольные игры и поиграть бесплатно за депозит, а можно просто на пуфиках, в гамаках, на ковриках, под зонтами просто полежать, особенно если погода теплая, и я думаю, что это многим доставит огромное удовольствие. Второе, что пользовалось спросом, это наши мастера и умельцы, которые своими талантами и навыками делятся. Зона мастер-классов объединена с выставочной зоной и получилась такая площадь, в центре которой будут проходить выставки, которых за все пройдет 4, а от цента будут идти улочки, в которых будут работать мастера. Скоро запустятся новинки, такие как ювелирная мастерская и дом-пекарня Демидовых.

- Все это в свободном доступе?

Петр Кравченко, PR-координатор фестиваля "Пермский период. Новое время":

- Да, конечно. По опыту прошлых опытов могу сказать, что выстраивается очередь и нужно чуть-чуть заранее договариваться. Из новинок будет зона активных игр, где можно будет поиграть в волейбол, футбол, настольный теннис, на которые также действует депозит, а рядом находится летний каток. У нас получается такая большая полноценная спортивная зона. В прошлом сезоне для родителей с маленькими детьми мы могли не так много чего предложить, но теперь мы это учли и у нас будет огромная песочница под навесом 10х10 метров. Там же будут горки, батуты, аниматоры. А родители смогут посидеть на лавочках и присмотреть за своими детьми. На улочках парка будут различные предложения подкрепиться и будут предлагаться барбекю, лимонады. У нас есть небольшая сцена, которую мы попытаемся наполнить концертами, выступлениями, массовыми зарядками. И будет  программа, связанная с лекциями, театрами и она будет не такой плотной, как была зимой, но каждую неделю будут проходить интересные встречи, спектакли и обсуждения.

Как будет работать Лето Парк, во сколько он будет открываться?

Петр Кравченко, PR-координатор фестиваля "Пермский период. Новое время":

- Он будет работать по будням с 15 до 21 часа, а в выходные с 12 до 21 часа. Есть небольшие нюансы по работе интерактивных зон, например, интерактивно-выставочная зона не будет работать в понедельник, а спортивная площадка в понедельник будет работать с 6.  Мы приглашаем всех в ближайшие выходные. В субботу мы начнем в 12 часов, рядом будет каток, а на эспланаде будут соревнования по стритбаскету. Можно не планировать, а просто прийти в центр города и 100% будет что-то интересное для вас.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 22.06.2018 в 16:15 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

В Пермь приедет легендарная фигуристка Ирина Роднина

Пермяки бежали ради детей

В Перми начнет работу «Лето Парк»

Художник, который не стеснялся в выражениях

«Щит России »: тема патриотизма востребована в эфире

«Уровень воды»: Выставка Аси Феоктистовой

Пермские автобусы выходят в Сеть

Пермь ассоциируется с «Реальными пацанами» и катастрофами

За рулём - карапузы: В Перми пройдет Парад колясок

«Оляпка» - фестиваль-сплав по Усолке


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Пермь приедет легендарная фигуристка Ирина Роднина

Рев моторов: в Юсьве прошли соревнования механизаторов →

Обратите внимание

в Перми

В Перми вновь открывается «Лето Парк»

Наряду с полюбившимися площадками, Лето Парк-2018 предложит много нового. Что именно?
22.06.2018 в 16:15

Метки: в Перми, Культура, Общество

В Прикамье спасают овчарку с отрубленными лапами

Собаку обнаружили возле трассы Пермь – Юго-Камск.
22.06.2018 в 15:55

Метки: в Перми, Происшествия

Детскому омбудсмену Прикамья поступило 2,5 тысячи обращений

В Перми состоялось пленарное заседание краевого парламента.
22.06.2018 в 15:36

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

«Не спать»: Российская премьера на Дягилевском фестивале

Новая работа Алена Плателя возникла в ответ на предложение режиссера Жерара Мортье сделать спектакль на музыку Густава Малера.
22.06.2018 в 15:18

Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермь. Новости культуры

Обзор главных культурных событий региона.
22.06.2018 в 14:35

Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

Коми-пермяки провели обряд, который поможет российским футболистам

К предстоящей игре сборной России с командой Уругвая в селе Большая Коча провели специальный обряд.
22.06.2018 в 14:12

Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, Спорт, В России, В мире

22 июня - День памяти и скорби

22 июня 1941 года без объявления войны войска фашистской Германии напали на Советский Союз.
22.06.2018 в 13:05

Метки: в Перми, В России, Общество

В Перми награждены лауреаты фестиваля «Щит России»

В Перми наградили победителей ежегодного фестиваля военно-патриотических теле- и радиопрограмм «Щит России».
22.06.2018 в 09:35

Метки: в Перми, В России, Общество, СМИ

3 бронзовых награды завоевали прикамские парабадминтонисты

Прикамцы выступили на Чемпионате и Первенстве России спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
21.06.2018 в 17:30

Метки: В России, Спорт

«Стальные тигры» разгромили екатеринбуржцев со счётом 49-0

Это уже вторая уверенная победа пермяков над екатеринбуржцами в текущем сезоне.
21.06.2018 в 17:05

Метки: в Перми, В России, Спорт

Лента новостей RSS каналы

Рев моторов: в Юсьве прошли соревнования механизаторовРев моторов: в Юсьве прошли соревнования механизаторов

В Перми вновь открывается «Лето Парк»В Перми вновь открывается «Лето Парк»

В Прикамье спасают овчарку с отрубленными лапамиВ Прикамье спасают овчарку с отрубленными лапами

Детскому омбудсмену Прикамья поступило 2,5 тысячи обращенийДетскому омбудсмену Прикамья поступило 2,5 тысячи обращений

«Не спать»: Российская премьера на Дягилевском фестивале«Не спать»: Российская премьера на Дягилевском фестивале

«Чачасин» - фестиваль детского творчества«Чачасин» - фестиваль детского творчества

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

Коми-пермяки провели обряд, который поможет российским футболистамКоми-пермяки провели обряд, который поможет российским футболистам

22 июня - День памяти и скорби22 июня - День памяти и скорби

Volkswagen Teramont - семейный внедорожникVolkswagen Teramont - семейный внедорожник

Сотрудники «Машиностроителя» стали добровольцами природыСотрудники «Машиностроителя» стали добровольцами природы

«Новомет» вложит 600 млн рублей в новое производство в Перми«Новомет» вложит 600 млн рублей в новое производство в Перми

Монтажники, застрявшие в строительной люльке: «Мы заново родились»Монтажники, застрявшие в строительной люльке: «Мы заново родились»

Кудымкарскому чиновнику вынесут приговорКудымкарскому чиновнику вынесут приговор

Аварийные бригады убрали поваленные деревья и столбыАварийные бригады убрали поваленные деревья и столбы

22 июня: Край зажигает свечи памяти22 июня: Край зажигает свечи памяти

В Прикамье решили отказаться от льготного налога на прибыльВ Прикамье решили отказаться от льготного налога на прибыль

В Перми награждены лауреаты фестиваля «Щит России»В Перми награждены лауреаты фестиваля «Щит России»

Небесные кульбиты: В Пермь прилетели «Русские витязи»Небесные кульбиты: В Пермь прилетели «Русские витязи»

В Перми подвели итоги фестиваля «Щит России»В Перми подвели итоги фестиваля «Щит России»

Дожди в Прикамье прекратятся в субботуДожди в Прикамье прекратятся в субботу

На пермскую эспланаду возвращается уличный баскетболНа пермскую эспланаду возвращается уличный баскетбол

3 бронзовых награды завоевали прикамские парабадминтонисты3 бронзовых награды завоевали прикамские парабадминтонисты

«Стальные тигры» разгромили екатеринбуржцев со счётом 49-0«Стальные тигры» разгромили екатеринбуржцев со счётом 49-0

Нарушения на ЕГЭ: у пермских выпускников нашли шпаргалку и телефонНарушения на ЕГЭ: у пермских выпускников нашли шпаргалку и телефон

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную