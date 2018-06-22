В Перми вновь открывается Лето Парк. Адрес - прежний: городская эспланада между улицами Попова и Борчанинова. Наряду с полюбившимися площадками, Лето Парк-2018 предложит много нового. Что именно? Елена Красных выяснила у PR-координатора фестиваля "Пермский период. Новое время" Петра Кравченко.

- Итак, какие направления работы Лето парка в этом году?

Петр Кравченко, PR-координатор фестиваля "Пермский период. Новое время":

- Мы учли опыт парка 2017 года и его проектно-фестивальный дом, который был осенью, зимой и в начале весны. Взяли от них самое лучшее и добавили несколько новинок. Из того, что уже знакомо пермякам и пользуется большим интересом, это зона настольных игр, но сейчас она объединена с зоной отдыха. Там можно будет взять настольные игры и поиграть бесплатно за депозит, а можно просто на пуфиках, в гамаках, на ковриках, под зонтами просто полежать, особенно если погода теплая, и я думаю, что это многим доставит огромное удовольствие. Второе, что пользовалось спросом, это наши мастера и умельцы, которые своими талантами и навыками делятся. Зона мастер-классов объединена с выставочной зоной и получилась такая площадь, в центре которой будут проходить выставки, которых за все пройдет 4, а от цента будут идти улочки, в которых будут работать мастера. Скоро запустятся новинки, такие как ювелирная мастерская и дом-пекарня Демидовых.

- Все это в свободном доступе?

Петр Кравченко, PR-координатор фестиваля "Пермский период. Новое время":

- Да, конечно. По опыту прошлых опытов могу сказать, что выстраивается очередь и нужно чуть-чуть заранее договариваться. Из новинок будет зона активных игр, где можно будет поиграть в волейбол, футбол, настольный теннис, на которые также действует депозит, а рядом находится летний каток. У нас получается такая большая полноценная спортивная зона. В прошлом сезоне для родителей с маленькими детьми мы могли не так много чего предложить, но теперь мы это учли и у нас будет огромная песочница под навесом 10х10 метров. Там же будут горки, батуты, аниматоры. А родители смогут посидеть на лавочках и присмотреть за своими детьми. На улочках парка будут различные предложения подкрепиться и будут предлагаться барбекю, лимонады. У нас есть небольшая сцена, которую мы попытаемся наполнить концертами, выступлениями, массовыми зарядками. И будет программа, связанная с лекциями, театрами и она будет не такой плотной, как была зимой, но каждую неделю будут проходить интересные встречи, спектакли и обсуждения.

Как будет работать Лето Парк, во сколько он будет открываться?

Петр Кравченко, PR-координатор фестиваля "Пермский период. Новое время":

- Он будет работать по будням с 15 до 21 часа, а в выходные с 12 до 21 часа. Есть небольшие нюансы по работе интерактивных зон, например, интерактивно-выставочная зона не будет работать в понедельник, а спортивная площадка в понедельник будет работать с 6. Мы приглашаем всех в ближайшие выходные. В субботу мы начнем в 12 часов, рядом будет каток, а на эспланаде будут соревнования по стритбаскету. Можно не планировать, а просто прийти в центр города и 100% будет что-то интересное для вас.