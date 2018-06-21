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← Пермяки бежали ради детей

В Пермь приедет легендарная фигуристка Ирина Роднина

Ирина Роднина

23 июня в Пермь приедет легендарная советская фигуристка Ирина Роднина. Трёхкратная олимпийская чемпионка примет участие в открытии 2-го Межрегионального фестиваля дворового спорта "Детский спорт". Среди гостей фестиваля также ожидаются мастер спорта международного класса по боксу Дмитрий Пирог и двукратный призёр Олимпийских игр по водному поло Ирек Зиннуров. В фестивале примут участие 350 школьников из регионов Приволжского округа. Они будут состязаться в баскетболе, футболе, перетягивании каната, силовой гимнастики и легкой атлетике. В экстрим-парке будут проходить соревнования по экстремальным направлениям – ролики, скейтбординг, гонки на самокатах и велосипедах. В турниковой зоне пройдут баттлы и показательные выступления по воркауту. По словам организаторов, зрители и болельщики смогут попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО, поиграть в стритбол, флорбол, настольный теннис, бадминтон и принять участие в мастер-классе по прыжкам на скакалке.

 

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Опубликовано: 21.06.2018 в 12:55 в рубрике - Радио Пермского края

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