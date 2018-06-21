Пермяки бежали ради детей
Третий благотворительный забег "На одном дыхании". По итогам мероприятия на помощь детям с тяжелыми заболеваниями и сиротам общими силами собрано 651 569 рублей. По словам организаторов, эта сумма в два раза больше, чем собранная в прошлом году. Первых пришедших к финишу наградили кубками, остальные участники получили памятные медали и подарки. Организаторами благотворительного мероприятия выступили благотворительная организация "Солнечный круг", фонд "Берегиня" и Ассоциация спорта, красоты и здоровья Пермского края.
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