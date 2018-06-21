23 июня, в субботу, в рамках фестиваля "Пермский период. Новое время" в Перми начнет работу Лето Парк. Он развернется на эспланаде между улицами Попова и Борчанинова. В этом году зона настольных игр объединилась с зоной отдыха и стала большим пространством, где можно не только взять игры для семьи или дружеской компании, но и просто полежать на свежем воздухе на пуфах, гамаках или под зонтами. Один из хитов Лето Парка и Фестивального дома – мастер-классы от пермских умельцев – объединился под одной крышей с выставочными проектами. Таким образом получилась интерактивно-выставочная зона, в центре которой пройдут 4 большие экспозиции, а вокруг на своеобразных улочках разместятся мастера и их ученики. Первой выставкой станет экспозиция, посвященная проектам по развитию Перми. Новинкой станет зона активных игр, где можно взять в прокат оборудование и сыграть в бадминтон, волейбол, футбол или настольный теннис. Одновременно играть смогут до 80 человек. Зона активных игр дополнит летник каток, который открылся у памятника Героям фронта и тыла в начале июня. Организаторы Лето Парка предусмотрели отдельную детскую игровую зону. В центре – огромная песочница, батуты и горки. Зона также оборудована местами для родителей, чтобы им было комфортно присматривать за детьми. Коляску можно будет оставить на специальном паркинге. Местом интересных встреч станет Центр событий – зрительский зал-трансформер. Здесь пройдут лекции, презентации, спектакли, концерты. Кроме того, в Центре событий откроется представительство Пермского туристского информационного центра, который будет информировать пермяков и гостей города обо всех интересных событиях.